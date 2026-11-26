Правительству Свердловской области запретили покупать премиальные внедорожники Tank 500, на которые собирались выделить до ₽51,6 млн. Но содержание гаража обходится дорого и без новых машин. Журналисты E1.RU по данным «Госзакупок» подсчитали, что к середине ноября обслуживание правительственного автопарка стоило ₽87,2 млн.

Крупнейшая статья расходов, топливо: на топливные карты объявлялась закупка на ₽45 млн. Почти ₽18 млн ушло на техосмотры, ремонт, запчасти и технические жидкости. С января по ноябрь в здание гаража вложили более ₽17 млн, из них ₽15,6 млн получил ЧОП за охрану. На шины потратили ₽5,9 млн, на страховку ₽1 млн. До конца года чиновники ищут подрядчика на топливные карты на ₽60 млн и объявили тендер на масла и запчасти на ₽2,7 млн.

Экономист УрГЭУ Максим Марамыгин считает, что полностью пересадить чиновников на такси нельзя: в большой области это приведет к простоям и заметно сократит экономию. Он допускает отказ от части машин и оптимизацию маршрутов. В автохозяйстве правительства сообщили, что 46% легковых автомобилей превышают нормативный срок использования, а возраст 24% составляет 17–19 лет. Расчеты экономии от перехода на такси в правительстве пояснить не смогли.