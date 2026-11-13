«Если выйдет циклон, возможны метель и сугробы». Какая погода ждет москвичей 31 декабря

Давать точный прогноз о снеге на Новый год в Москве сейчас рано. Об этом заявил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости .

По словам синоптика, погода 31 декабря в столичном регионе будет зависеть от ситуации в указанный период.

«Если к концу декабря установится антициклон, погода может оказаться бесснежной, в том числе морозной, а если же выйдет циклон, особенно южный, возможны снег, метель и сугробы», — пояснил Голубев.

Он добавил, что вероятность облачной погоды в конце декабря выше, чем ясной, однако солнечные дни в этот период также возможны.

Ранее сообщалось о том, что в Оренбурге на борьбу со снегопадом на улицы города вышли 26 единиц техники.