«Если выйдет циклон, возможны метель и сугробы». Какая погода ждет москвичей 31 декабря

Гидрометцентр: снег на Новый год в Москве возможен при циклоне

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Давать точный прогноз о снеге на Новый год в Москве сейчас рано. Об этом заявил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, погода 31 декабря в столичном регионе будет зависеть от ситуации в указанный период.

«Если к концу декабря установится антициклон, погода может оказаться бесснежной, в том числе морозной, а если же выйдет циклон, особенно южный, возможны снег, метель и сугробы», — пояснил Голубев.

Он добавил, что вероятность облачной погоды в конце декабря выше, чем ясной, однако солнечные дни в этот период также возможны.

Ранее сообщалось о том, что в Оренбурге на борьбу со снегопадом на улицы города вышли 26 единиц техники.

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