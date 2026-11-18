Ночью 18 ноября жителей Краснодара предупредили о воздушной угрозе. В городе прозвучал сигнал «Внимание всем», силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Об этом сообщили в городской администрации.

«В Краснодаре звучит сигнал „Внимание всем“ — идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Max.

На фоне воздушной угрозы временные ограничения ввели в работе аэропорта Пашковский. Росавиация приостановила прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Власти призывают граждан следить за официальными сообщениями и оставаться в укрытиях до отмены сигнала опасности. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях на момент публикации не поступала.

Ранее сообщалось о том, что Украина в самом уязвимом положении по противоракетной обороне.