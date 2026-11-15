Туристам хотят возвращать полную стоимость путевки: в Госдуме готовят новые правила

В России планируют изменить правила возврата денег за туристические путевки, чтобы путешественники могли получить обратно всю уплаченную сумму, включая комиссию турагента. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, однако ко второму чтению депутаты намерены дополнить его новыми механизмами защиты клиентов. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала в интервью «Парламентской газете» .

Одной из главных проблем действующей системы депутат назвала распределение ответственности между туроператорами и турагентами. Туроператор формирует туристический продукт, а агент продает его клиенту и получает комиссионное вознаграждение, которое может составлять около 10% стоимости поездки. При отказе от путешествия возникали ситуации, когда оператор возвращал только 90% уплаченных денег, а агент отказывался отдавать свою комиссию, считая услугу по продаже тура выполненной.

Предлагаемые поправки должны четко определить, к кому турист вправе предъявлять требования о возврате средств. За стоимость самого туристического продукта будет отвечать туроператор, а за возврат агентского вознаграждения — турагент. При этом речь не идет о безусловном возврате всей суммы при любой отмене поездки: законность удержаний и возможные фактически понесенные расходы по-прежнему необходимо учитывать в зависимости от обстоятельств отказа.

Отдельное внимание депутаты намерены уделить защите путешественников от недобросовестных посредников. По словам Костенко, на рынке встречаются псевдоагенты, которые принимают деньги клиентов, но не перечисляют их туроператорам, а также мошеннические сайты, выдающие себя за известные туристические компании. В результате человек может обнаружить, что оплаченной поездки фактически не существует, уже после заключения договора.

Для предотвращения подобных ситуаций предлагается усовершенствовать систему электронных путевок. Сейчас сведения о поездке вносит туроператор после получения основной части оплаты, но депутаты хотят обязать турагентов фиксировать сам факт заключения договора сразу. Это позволит путешественнику самостоятельно проверить наличие бронирования и убедиться, что информация о рейсе и гостинице действительно поступила в систему.

Еще одним направлением изменений может стать регулирование ответственности туристических агрегаторов. Костенко отметила, что некоторые онлайн-площадки фактически объединяют несколько услуг в единое предложение, однако при возникновении проблем путешественнику приходится самостоятельно разбираться с авиакомпанией, гостиницей и другими исполнителями. Законодатели намерены обсудить, какие дополнительные обязательства должны возникать у таких посредников.

Вместе с тем депутаты предлагают учитывать интересы туристического бизнеса при обстоятельствах, которые невозможно предотвратить. Речь идет, например, об ограничениях авиасообщения, чрезвычайных ситуациях и других событиях, из-за которых поездки срываются не по вине гостиниц или туроператоров. По мнению Костенко, компании не должны автоматически нести штрафные санкции, если смогут доказать отсутствие своей вины и принятие необходимых мер для исполнения обязательств.

Пока новые положения находятся на стадии законодательного рассмотрения и не вступили в силу. Туристам по-прежнему необходимо внимательно изучать условия договора, проверять сведения о туроператоре и турагенте в официальных реестрах и сохранять документы об оплате. Главная цель предлагаемых изменений — сделать возврат денег более понятным и не допускать ситуаций, когда путешественник вынужден отдельно добиваться возврата агентской комиссии.