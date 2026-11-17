В балашихинском Дендрарии национального парка «Лосиный остров» большой пестрый дятел попал в кадр за обработкой еловой шишки — развилку дерева он использовал как наковальню. Об этом REGIONS сообщили в пресс-службе заповедника.

Такой способ добычи пищи специалисты называют одним из самых удивительных и эффективных в птичьем мире. Чтобы достать семена, дятел находит нишу в коре или развилку ветвей и надежно вклинивает туда шишку, после чего методично разбивает чешуйки мощным клювом. Прием экономит силы: не нужно удерживать добычу лапами или искать новую опору.

В пресс-службе нацпарка отметили, что наковальня — не случайная находка, а настоящий рабочий станок: некоторые птицы годами используют одну и ту же нишу, превращая ее в постоянную «столовую».

Герой снимков — большой пестрый дятел, самый обычный и многочисленный вид в Подмосковье, однако его «кузнечное» мастерство орнитологи признают наиболее совершенным. На участке одного дятла может быть до 57 наковален, хотя активно птица использует две-четыре основные точки. К концу зимы под удобной кузницей скапливается гора чешуек: в отдельных случаях исследователи находили остатки от 5 до 7 тыс. разбитых шишек.

Всего в «Лосином острове» обитают семь видов дятловых. Помимо большого пестрого, это желна — самый крупный дятел России с угольно-черным оперением и алой «шапочкой» — и зеленый дятел. Белоспинный, трехпалый и седой встречаются реже: встретить их — большая удача даже для сотрудников нацпарка. История с наковальней — наглядное напоминание, что заповедник в черте мегаполиса сохраняет не просто деревья, а целые поведенческие традиции дикой природы.