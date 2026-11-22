Школам рекомендовали переходить на пятидневную учебную неделю, если позволяет вместимость зданий, следует из документа Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости . Ведомство также обозначило подходы к формированию каникулярного графика для защиты детей от перегрузок.

В ряде школ до сих пор действует шестидневка с занятиями по субботам, которую учебные заведения вводят самостоятельно. В документе Роспотребнадзора указано, что при соответствии числа учеников проектной вместимости школьных помещений для всех детей предпочтителен пятидневный режим. При выборе расписания ведомство советует учитывать, что при пятидневке у школьников остается больше времени на восстановление сил.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал закладывать в график не менее трех каникулярных периодов длительностью от семи дней каждый. Чтобы избежать переутомления, учебу и отдых предлагают чередовать равномерно — например, делать недельные каникулы после каждых пяти-шести учебных недель.