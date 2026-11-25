Отбор будущих служебных собак вели не на глазок. Сотрудники центра проверяли контакт щенков с человеком, игровую мотивацию — то есть интерес к добыче и апортировке, а также реакцию на громкие звуки, что принципиально для работы в шумной обстановке. Оба новичка испытания прошли успешно. Сейчас Руна и Ария привыкают к новому месту и осваивают первые команды, а в перспективе их готовят к поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Большую работу провели сотрудники, чтобы подобрать именно этих собак. Мы очень рады, что удалось найти в такой срок и предоставить этих собак в нашу кинологическую службу», — рассказал депутат Московской областной думы Артур Бадретдинов.

Пополнение стало возможным еще и благодаря самому зданию центра. Его открыли после капитального ремонта в сентябре: внутри оборудовали ветеринарный кабинет, снаружи появились теплые вольеры и просторные площадки для выгула и тренировок. В таких условиях молодняку проще адаптироваться, а кинологам — выдрессировать из щенков полноценных специалистов, которые потом отправятся на поиски опасных предметов.