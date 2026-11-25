Лидер «Справедливой России» и руководитель думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой о создании механизма государственной социальной аренды жилья для молодых семей. Согласно предложению, уполномоченные операторы будут арендовать квартиры у частных собственников и предоставлять их семьям по льготной плате.

В настоящее время Жилищный кодекс РФ регулирует два режима: социальный наем жилья из государственного или муниципального фонда для малоимущих и нуждающихся граждан, а также наем жилья социального использования. Гражданский кодекс отдельно допускает аренду квартиры юридическим лицом для проживания граждан. Законопроект использует эту конструкцию для отдельной меры поддержки, которая не совпадает ни с одним из указанных режимов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Государственная социальная аренда жилых помещений представляет собой предоставление молодым семьям квартир, находящихся в частной собственности, по договорам найма жилых помещений в рамках государственной социальной аренды», — говорится в тексте проекта федерального закона.

В соответствии с инициативой оператор — государственное автономное учреждение региона — будет арендовать квартиру у частного собственника на срок не менее пяти лет. С молодой семьей заключается договор найма на три года с возможностью однократного продления до двух лет.

Плата за наем не может превышать меньшую из двух величин: 30% среднемесячного дохода семьи или 80% арендной платы собственнику. Регион вправе установить более низкий предел.

Согласно проекту, участвовать смогут семьи, где каждому из супругов или единственному родителю не больше 35 лет, они являются гражданами России и проживают в регионе действия программы. Нуждаемость определяется по основаниям Жилищного кодекса РФ, однако стоять на учете и иметь статус малоимущих не требуется.

Ранее были названы регионы-лидеры по ценам на первичное жилье.