Священник Владислав Береговой призвал верующих с осторожностью относиться к снам на религиозную тему, не искать в них скрытых знаков и отказаться от сонников, сообщает RT .

По словам священнослужителя, в Священном Писании действительно описаны случаи, когда Господь открывал Свою волю через сновидения — например, ветхозаветному Иосифу, Иосифу Обручнику или супруге Понтия Пилата. Однако это не повод считать каждое яркое ночное видение посланием свыше.

Береговой пояснил, что подавляющее большинство снов — это лишь игра подсознания, в которой отражаются дневные тревоги, мысли и впечатления. Даже если человеку приснились храм, икона, святой или сам Спаситель, это не делает сюжет божественным откровением.

Церковь традиционно советует не доверять снам, чтобы не впасть в духовную прелесть и не принять собственные фантазии за голос Бога. Как напомнил собеседник издания, преподобный Иоанн Лествичник сравнивал человека, верящего сновидениям, с тем, кто гонится за собственной тенью.

Особую опасность представляют ситуации, когда под влиянием приснившегося люди начинают принимать судьбоносные решения или поучать окружающих. Если сюжет сильно встревожил, лучше спокойно обсудить это на исповеди или в беседе с духовником. А вот попытки расшифровать ночные образы с помощью сонников священник назвал тяжким грехом.

Хотя Господь может достучаться до сердца человека любым способом, христианам не нужно гоняться за мистическим опытом. Для духовной жизни, резюмировал Береговой, вполне достаточно Евангелия, заповедей, церковных Таинств и наследия святых отцов.