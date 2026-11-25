Обладатель чемпионского пояса UFC Мераб Двалишвили допустил возможность физического столкновения с российскими бойцами Умаром и Усманом Нурмагомедовыми вне официальных турниров. Грузинский спортсмен дал понять, что не считает инцидент с окружением Нурмагомедовых исчерпанным.

По словам Двалишвили, дальнейшее развитие конфликта не обязательно будет связано с поединками под эгидой UFC. Боец заявил, что не знает, состоятся ли их бои в промоушене, однако не исключил стычки за пределами октагона, подчеркнув, что не намерен прощать соперников независимо от решений организации.

Версия Алджамейна Стерлинга и реакция Усмана Нурмагомедова

Поводом для обострения отношений стал недавний конфликт, подробности которого ранее озвучил бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг. Согласно его рассказу, после того как видеосъемка прекратилась, Умар Нурмагомедов подошел к Двалишвили и ударил его по лицу.

Свое участие в инциденте прокомментировал и Усман Нурмагомедов. В социальных сетях он попытался объяснить произошедшее, обратившись к монологу киногероя Тони Монтаны, а также к высказываниям, которые приписывают древнеримскому философу Марку Аврелию. На данный момент неизвестно, приведет ли противостояние к назначению официальных боев в рамках UFC.