Российский адвокат Сергей Жорин был экстренно госпитализирован в Италии и готовится к срочной операции, об этом сообщает издание со ссылкой на ТАСС и источник в медицинских кругах. По сведениям собеседника агентства, 50-летний защитник поступил в травматологическое отделение больницы Cattinara в регионе Фриули-Венеция-Джулия и на момент сообщения оставался без сознания.

В самой больнице подтвердили, что адвокату требуется неотложное оперативное вмешательство. При этом в медицинском учреждении не стали раскрывать другие подробности о его состоянии здоровья, причинах госпитализации и характере предстоящей операции. Журналистам ТАСС не удалось оперативно связаться с Жориным.

Профессиональная деятельность защитника

Сергей Жорин известен работой с представителями шоу-бизнеса и эстрады, в том числе по бракоразводным делам. Среди его клиентов также значится рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн ), интересы которого адвокат представляет.