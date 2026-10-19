Туристы бегут с Бали: из-за дефицита топлива отдыхающие переезжают ближе к аэропорту
Bali Post: на Бали туристы стали досрочно выселяться из отелей
На Бали туристы начали досрочно выселяться из отелей и переезжать ближе к аэропорту из-за топливного кризиса. Об этом изданию Bali Post сообщил глава местного отделения Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии И Ваян Кариаса.
По его словам, некоторые постояльцы завершают отдых на три дня раньше срока. В ассоциации полагают, что туристы опасаются проблем с транспортом из-за нехватки топлива и очередей на заправках. В результате отдыхающие стараются не оставаться далеко от аэропорта перед вылетом. Ситуация уже отражается на бизнесе: отельеры получают сообщения об отмене бронирований, а перевозчики сталкиваются с трудностями при заправке автомобилей. Кроме того, туристы, проживающие на юге острова, стали реже отправляться на экскурсии в другие районы.