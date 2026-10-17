Смерть мастера и сменщики: кто достраивал Rolls-Royce после гибели легендарного дизайнера

На американском автомобильном аукционе Bring a Trailer начались торги за единственный в своем роде эксклюзивный кабриолет Rolls-Royce Phantom VI 1971 года выпуска. Автомобиль кардинально отличается от классических моделей серии: эксклюзивный кузов для него проектировало итальянское ателье Frua, а сам процесс постройки растянулся на долгие 22 года. На начальном этапе онлайн-аукциона текущая ставка за ценный коллекционный экземпляр держится на смехотворной отметке около 2077 долларов (примерно 172,5 тысячи рублей), однако рыночная стоимость редчайшего авто обещает оказаться колоссальной. О деталях лота информирует автомобильное издание За рулем .

22 года разработки и драматическая история создания

Серийная линейка Phantom VI, производившаяся с 1968 по 1990 год, насчитывает всего 374 экземпляра, подавляющее большинство которых получило стандартные кузова от заводского ателье Mulliner Park Ward. Представленный на аукционе автомобиль стал редчайшим исключением из правил.

Заказчик и идея: британский девелопер Роберт Бьюкенен-Михаэльсон отказался от стандартного дизайна и заказал уникальный четырехдверный всесезонный кабриолет у итальянского кузовостроителя Пьетро Фруа из Турина.

Срыв сроков и сменщики: из-за сложности проекта сроки постройки неоднократно переносились. В 1977 году автомобиль выкупил американский коллекционер Джеймс Лик, а в 1983 году сам Пьетро Фруа скончался, так и не завершив проект.

Долгожданный финал: финальную сборку и подгонку деталей проводило английское мастерское ателье Royle Cars из Дарема. Готовый автомобиль впервые официально продемонстрировали общественности на Женевском автосалоне только в 1993 году — спустя 22 года после закладки.

Изысканность, роскошь и пробег всего 450 километров

Техническая начинка и отделка уникального 6,4-метрового лимузина соответствуют самым высоким стандартам британского бренда.

Под капотом эксклюзивного кабриолета установлен классический 6,2-литровый двигатель V8 с двумя карбюраторами SU, агрегатированный с четырехступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль имеет символический пробег — порядка 450 километров. Конструкция мягкого верха окрашенного в бордовый цвет кузова трансформируется в три положения: седан-де-вилль, ландоле или полноценный кабриолет.

Интерьер салона выполнен из элитной кожи Connolly цвета шампанского, а приборная панель, дверные карты и центральная консоль декорированы массивом орехового дерева и вставками из настоящего стерлингового серебра. В задней части салона, отделенной от водителя электроприводным перегородчатым стеклом, установлены откидные сиденья, письменные столики, мини-бар, а также встроенные телевизор и видеомагнитофон.

Продавец отмечает, что в 2026 году машина прошла полное техническое обслуживание. При этом символическая стартовая цена в $2077 является лишь временным формальным порогом аукционных торгов и не отражает реальной стоимости этого штучного шедевра.