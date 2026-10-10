Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Пассажиры российских поездов могут сэкономить до 20% стоимости проезда, выбрав невозвратный билет. Такие тарифы действуют в купейных вагонах поездов дальнего следования, некоторых «Ласточках» и «Сапсанах». При этом даже невозвратный билет в отдельных случаях можно сдать и получить деньги обратно, сообщили РИА Новости в РЖД.

Невозвратные тарифы появились на российских железных дорогах в 2019 году. Они позволяют приобретать билеты дешевле стандартных, однако предусматривают ограничения при отказе от поездки.

По данным РЖД, стоимость таких билетов может быть на 5–20% ниже обычной. Размер экономии зависит от конкретного предложения перевозчика. В настоящее время невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества мест, выставляемых на продажу.

На какие поезда продают невозвратные билеты

В Федеральной пассажирской компании, дочернем предприятии РЖД, сообщили, что приобрести билеты по невозвратному тарифу можно в купейные вагоны поездов, курсирующих по территории России.

Аналогичные предложения доступны на отдельных скоростных «Ласточках», где предусмотрены сидячие места. Кроме того, невозвратный тариф действует для купе-переговорной в высокоскоростных поездах «Сапсан».

При этом продавать такие билеты разрешено только в сегментах, где перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда. К ним относятся купе, СВ, люксовые вагоны и скоростные поезда с сидячими местами.

В плацкартных вагонах невозвратные тарифы не применяются, поскольку стоимость проезда в этом сегменте регулируется государством.

Когда можно вернуть невозвратный билет

Несмотря на название, законодательство предусматривает исключения, при которых пассажир вправе отказаться от поездки и вернуть деньги.

Одним из таких оснований является внезапная болезнь самого пассажира или члена семьи, который должен был ехать вместе с ним. Также возврат допускается при некоторых других чрезвычайных обстоятельствах.

Вернуть деньги можно и в ситуациях, когда поездка не состоялась по причинам, связанным с перевозчиком. В частности, речь идет об отмене поезда, задержке его отправления или непредоставлении пассажиру места, указанного в билете.

Таким образом, невозвратный тариф позволяет сократить расходы на поездку, но ограничивает возможность отказаться от нее по собственному желанию.

При покупке такого билета пассажиру следует учитывать, насколько окончательны его планы. Если дата поездки может измениться, экономия при покупке способна обернуться потерей денег при последующем отказе от путешествия.