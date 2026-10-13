Без света и газа: власти Аксая экстренно обесточили территорию крупного предприятия

Вечером в Аксае Ростовской области произошло возгорание складских помещений на территории завода «Аксайкардандеталь», которому был присвоен повышенный 3-й ранг сложности. По словам главы администрации Аксайского района Константина Доморовского, площадь масштабного пожара на складе с пластиковой продукцией достигла 9 тысяч квадратных метров. Весь персонал предприятия оперативно покинул опасную зону, угрозы жизни сотрудников нет. Для ликвидации ЧП объект полностью обесточен и отключен от газоснабжения, а движение по проспекту Ленина временно перекрыто. Об этом информирует агентство РИА Новости .

Ликвидация пожара и отключение коммуникаций завода

Возгорание складских помещений на улице Гагарина потребовало введения экстренных мер безопасности на территории промышленного комплекса. Из-за угрозы распространения огня объект был полностью обесточен и отключен от систем газоснабжения.

Пожару присвоен 3-й ранг сложности, на месте работают усиленные расчеты спасателей, задействованные в локализации пламени на площади в 9 тысяч квадратных метров.

Эвакуация персонала и безопасность сотрудников

Как сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский, все сотрудники предприятия успели своевременно покинуть территорию горящих складов.

Благодаря оперативным действиям персонала и служб экстренного реагирования удалось избежать пострадавших, и в настоящее время прямой угрозы жизни работников нет.

Ограничение движения транспорта в зоне ЧП

В связи с развертыванием оперативного штаба и работой спецтехники на месте происшествия власти были вынуждены перекрыть движение транспорта на прилегающем участке проспекта Ленина.

Дополнительные ограничения и задействование спецтранспорта направлены на обеспечение беспрепятственной подачи воды и ликвидацию последствий крупного ЧП.