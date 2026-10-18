Москвичу грозит до семи лет колонии за брошенный в электричку кирпич

19-летний житель Москвы арестован за то, что бросил кирпич в окно электрички три дня назад. Камень пробил стекло и попал в голову девушке — она получила серьезные травмы. Задержанный заявил, что сделал это ради забавы. Теперь ему грозит реальный срок.

Юрист Михаил Салкин в интервью интернет-изданию «Абзац» объяснил, что это деяние подпадает под вторую часть статьи 213 УК РФ, поскольку кирпич использовался как оружие. Нарушителю могут назначить штраф от ₽500 тысяч до ₽1 млн, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.

«Швыряние предметов в транспорт расценивается как умышленная угроза общественной безопасности, что автоматически переводит дело в разряд тяжких преступлений и существенно ужесточает ответственность», — сказал Салкин.

При этом в базовых ситуациях, когда посторонние предметы не применяются, суды обычно ограничиваются обязательными работами или штрафами до полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Балашихе арестовали мужчину, который облил бывшую жену кипятком.