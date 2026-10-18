СК спас бюджет РФ от хищения 500 млрд рублей через «бумажный» НДС

Следственный комитет России пресек деятельность крупнейшей теневой платформы по продаже фальшивых счетов-фактур, спасши государственную казну от катастрофического ущерба. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что ликвидация теневого сервиса предотвратила хищение свыше 500 миллиардов рублей в виде неуплаченных налогов. Накрытая в Москве подпольная империя успела создать 4 тысячи фиктивных фирмами-однодневок, лишив бюджет более 1 триллиона рублей. Организатора масштабной аферы Александра Осина на днях поймали в Белоруссии, сейчас силовики готовят его экстрадицию. Детали громкого расследования приводят РИА Новости и газета ВЗГЛЯД .

4 тысячи фиктивных фирм и триллионный ущерб

Масштабы раскрытой преступной сети оказались беспрецедентными для российской налоговой системы:

Предотвращенный ущерб: ликвидация площадки не дала аферистам вывести из бюджета страны еще более 500 млрд рублей через схемы незаконного возмещения НДС.

4 000 фирм-однодневок: злоумышленники поставили на поток торговлю поддельными документами и «бумажным» НДС для сотен клиентов по всей России.

Общие потери страны: до момента ликвидации площадки весной этого года действия злоумышленников уже стоили бюджету более 1 триллиона рублей недополученных налогов.

Поимка лидера в Белоруссии и экстрадиция

Организатор аферы Александр Осин длительное время скрывался от правоохранительных органов и летом был объявлен в международный розыск.

Благодаря совместной операции беларусских и российских спецслужб беглого теневого дельца задержали на территории Белоруссии. В настоящее время СК и Генпрокуратура РФ направили полный пакет документов для его незамедлительной экстрадиции в Москву.