СК спас бюджет РФ от хищения 500 млрд рублей через «бумажный» НДС

РИА Новости: СК спас бюджет РФ от хищения 500 млрд рублей через «бумажный» НДС

Общество

Следственный комитет России пресек деятельность крупнейшей теневой платформы по продаже фальшивых счетов-фактур, спасши государственную казну от катастрофического ущерба. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что ликвидация теневого сервиса предотвратила хищение свыше 500 миллиардов рублей в виде неуплаченных налогов. Накрытая в Москве подпольная империя успела создать 4 тысячи фиктивных фирмами-однодневок, лишив бюджет более 1 триллиона рублей. Организатора масштабной аферы Александра Осина на днях поймали в Белоруссии, сейчас силовики готовят его экстрадицию. Детали громкого расследования приводят РИА Новости и газета ВЗГЛЯД.

4 тысячи фиктивных фирм и триллионный ущерб

Масштабы раскрытой преступной сети оказались беспрецедентными для российской налоговой системы:

  • Предотвращенный ущерб: ликвидация площадки не дала аферистам вывести из бюджета страны еще более 500 млрд рублей через схемы незаконного возмещения НДС.
  • 4 000 фирм-однодневок: злоумышленники поставили на поток торговлю поддельными документами и «бумажным» НДС для сотен клиентов по всей России.
  • Общие потери страны: до момента ликвидации площадки весной этого года действия злоумышленников уже стоили бюджету более 1 триллиона рублей недополученных налогов.

Поимка лидера в Белоруссии и экстрадиция

Организатор аферы Александр Осин длительное время скрывался от правоохранительных органов и летом был объявлен в международный розыск.

Благодаря совместной операции беларусских и российских спецслужб беглого теневого дельца задержали на территории Белоруссии. В настоящее время СК и Генпрокуратура РФ направили полный пакет документов для его незамедлительной экстрадиции в Москву.

Читайте также

Более 50 предметов роскоши под арестом: чем владела фигурантка дела о сухпайках

Миф или реальность: существуют ли всесезонные шины на самом деле

Миф или реальность: существуют ли всесезонные шины на самом деле

«Курица победила». Продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза

«Курица победила». Продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза

«Дождь будет очень сильным»: на Сахалин надвигается новый циклон

«Дождь будет очень сильным»: на Сахалин надвигается новый циклон

Статус безработного: кто получит 50% прожиточного минимума без учета доходов с 1 января

Тепло не задержится: после какого дня дневные +17 градусов сменятся ночным минусом в Москве

Прогноз на зиму: климатолог предсказал в России теплую зиму без сильных морозов

Прогноз на зиму: климатолог предсказал в России теплую зиму без сильных морозов

Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Чужая машина перекрыла выезд: автоюрист объяснил, почему эвакуатор приезжает не всегда

Чужая машина перекрыла выезд: автоюрист объяснил, почему эвакуатор приезжает не всегда

Атака на танкер: почему в Новороссийске и Геленджике экстренно мобилизуют спасателей

Нашествие божьих коровок в Москве и Подмосковье: почему они лезут в квартиры?

Нашествие божьих коровок в Москве и Подмосковье: почему они лезут в квартиры?

Когда сажать озимый чеснок в Подмосковье: главный ориентир — температура почвы

Когда сажать озимый чеснок в Подмосковье: главный ориентир — температура почвы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное