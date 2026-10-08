Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Утверждение, что перед извлечением USB-флешки обязательно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства», — самый популярный миф о накопителях. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на How-To Geek. Специалисты уточнили, когда просто вытащить флешку из порта все-таки опасно.

Раньше Windows могла временно держать копируемые файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись, поэтому поспешное извлечение могло вывести накопитель из строя. Но начиная с Windows 10 в системе заработала функция «Быстрое удаление» — это подтверждает документация Microsoft.

Тем не менее вынимать накопитель, пока не закончилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Безопасное извлечение также понадобится, если пользователь сам включил для устройства режим повышенной производительности. Эти правила действуют и в macOS, и в Linux.

Кроме того, специалисты напомнили: USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Ценные данные лучше сохранять сразу на нескольких носителях.