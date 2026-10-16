«У него затряслись руки как у суслика»: волгоградец раскусил обман на Бали

Волгоградский молодожен Андрей Басов, отправившийся с женой Анастасией в свадебное путешествие на Бали, столкнулся с попыткой наглого обмана в обменном пункте. О схеме он рассказал в соцсетях, предупредив тех, кто планирует отдых на острове.

Мошенники нацелились на пару в пункте обмена валюты, который молодожены выбрали из-за привлекательного курса. Однако, как выяснилось, обманывают там иначе. По словам Басова, он дал 300 долларов, и кассир начал отсчитывать 5 миллионов 300 тысяч рупий.

«Как только он все это просчитал, я увидел, что мизинцем он скинул просто треть, себе в кассу. А я высокий, я это увидел. Я в возмущении потребовал деньги назад. У него затряслись руки как у суслика», — рассказал турист.

Из этой ситуации волгоградец сделал вывод: русских, выросших в 90-е, такими фокусами не провести. Ставшая балийскими миллионерами пара призвала туристов быть аккуратными и всегда пересчитывать деньги несколько раз.

Не так счастливо закончилась история снохи волгоградского миллиардера Юрия Сударева, у которой в путешествии из Еревана в Дубай украли драгоценностей на 50 тысяч долларов. Теперь семья готова объявить выкуп, чтобы вернуть памятные подарки.