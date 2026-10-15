Атака дронов на дата-центр Сбера в Балакове: снимать ли деньги и что действительно важно знать

Ночная атака дронов на дата-центр Сбера в Балакове заставила многих клиентов банка открыть приложение и проверить баланс. Кое-кто уже задумался, не снять ли деньги. REGIONS разбирается, почему атака на серверы не означает потерю вкладов и что реально стоит сделать.

Что произошло в Балакове

В ночь на 14 октября Саратовская область попала под массированную атаку беспилотников. Под удар попал дата-центр Сбера в Балакове — крупнейший региональный центр обработки данных банка. Объект расположен на территории особой экономической зоны, его строительство в 2021 году запускал лично премьер-министр Михаил Мишустин. Площадь превышает 55 тысяч квадратных метров, внутри — семь модулей по 500 серверных стоек.

Всего у Сбера три собственных дата-центра: в Балакове, в московском Южном порту и в Сколково. Две площадки в столичном регионе работают в паре и подстраховывают друг друга. Поэтому основная нагрузка банка, скорее всего, шла не через Балаково.

Официально банк заявил, что все системы и сервисы работают штатно, массового сбоя нет. Утром на сервисах мониторинга появились жалобы на мобильное приложение и сайт, но другие пользователи там же писали, что приложение открывается, а баланс и операции на месте. Акции Сбербанка на Мосбирже просели примерно на полпроцента — инвесторы нервничают, но не бегут.

Сбой приложения и потеря денег — это разные вещи

Главное, что стоит понять: дата-центр — это не хранилище купюр. Там стоят серверы, на которых хранятся записи о счетах, и эти записи продублированы на разных площадках. Когда что-то ломается в дата-центре, страдает не сам баланс, а доступ к нему. Деньги никуда не исчезают.

Пример Яндекса это подтверждает. С 8 по 11 октября удары пришлись на три из пяти дата-центров компании. После третьего удара Яндекс Пэй замер: приложение открывалось, но показывало застывшие балансы. При этом ни один рубль клиентов не пропал. Пострадал доступ, а не сами средства. Запомните эту разницу — от нее зависит ответ на вопрос, стоит ли выводить деньги.

Почему у Сбера запас прочности выше

По сравнению с тем же Яндексом у Сбера есть важное преимущество — это крупнейший банк страны, поэтому и требования к нему жестче. Для банков с активами от 500 млрд рублей ЦБ установил порог допустимого простоя в два часа — для переводов, вкладов, счетов и онлайн-банка. То есть банк обязан строить систему так, чтобы потеря одной площадки не выключала клиентов на дни.

Однако такие правила рассчитаны на аварии и пожары, а не на серию ударов подряд. Пример Яндекса показал: один удар крупная компания переживает почти незаметно, а неприятности начинаются, когда площадок выбивают несколько подряд. Тем не менее у Сбера есть все возможности для оперативного устранения последствий ударов.

Что теряет тот, кто в панике снимает все

Первое желание после таких новостей понятно: перевести все в другой банк или снять наличными. Технически это несложно — переводить себе в другой банк по СБП можно без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Но у резкого вывода есть цена. Проценты по вкладу при досрочном закрытии, как правило, пересчитывают по ставке «до востребования», то есть почти до нуля. Другой банк тоже хранит записи о счетах в дата-центрах, и никто не обещает, что удары обойдут их стороной. И наконец, сами деньги могут исчезнуть, если «вывод» подскажет человек по телефону.

Последний пункт самый опасный. Мошенники воспользовались ситуацией и начали массовый обзвон граждан. Схема с «безопасным счетом» старая, но на фоне атаки она звучит особенно убедительно: «дата-центр уничтожен, ваши деньги под угрозой, срочно переведите их». Стоит раз и навсегда запомнить: ни Сбер, ни ЦБ, ни представители официальных органов так не звонят. Если переживаете за пожилых родителей, включите им доверенное лицо в СберБанк Онлайн — тогда крупный перевод без вашего ведома у них не пройдет.

Страховка вкладов в этой истории тоже не помогает. АСВ возвращает до 1,4 млн рублей, только если у банка отозвали лицензию. Временный сбой — не страховой случай, к тому же деньги никуда не пропадают.

Сколько наличных держать про запас

Запас наличных на неделю или месяц расходов — разумная мера на случай временных сбоев в работе мобильных приложений. Даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах и накопительных счетах. Вот спокойный чек-лист.

Держите дома сумму на неделю расходов — минимальный запас, который позволит пережить кратковременные технические ограничения. Лучше — на месяц расходов: такой запас даст больше спокойствия, если сбой затянется. Остальное распределяйте по разным банкам в пределах страховой суммы 1,4 млн рублей. Не менее половины средств держите на накопительных счетах: их можно снять в любой момент без потери процентов. Остальное размещайте на срочных депозитах — так вы получите более высокий процент.

Что делать, если Сбер Онлайн не открывается

Если приложение зависло, не показывает баланс или не позволяет оплатить покупку, сначала выясните, в чем причина. Действуйте последовательно. Проверьте подключение к интернету: переключитесь с Wi-Fi на мобильную сеть или наоборот. Попробуйте войти через официальный сайт банка — если веб-версия работает, проблема может быть связана с приложением. Проверьте сообщения на сайтах мониторинга: если жалоб много, значит, в приложении действительно возникли временные проблемы.

Не пытайтесь повторить платеж много раз подряд. При задержке обработки операции сначала проверьте ее статус, чтобы случайно не заплатить дважды. Если вопрос срочный, обратитесь в банк по официальному номеру и не используйте телефоны и ссылки из случайных сообщений. Если приложение просит обновиться, делайте это только через RuStore или официальный сайт Сбера — любая новость о проблемах банка становится поводом для мошенников разослать «срочное обновление» или «новую защищенную версию» приложения.

Выводы

Атака на дата-центры банков — это временная угроза доступу к деньгам, а не самим деньгам. Записи о счетах дублируются, а ЦБ требует от крупнейших банков восстанавливать работу за пару часов. Выводить все не стоит: потеряете проценты и ничего не выиграете. Разумный запас наличных, доступ к альтернативному способу оплаты и осторожность при телефонных звонках помогут пережить временный сбой без паники и необдуманных финансовых решений.

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