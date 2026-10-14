Решение Минфина Китая: за чей счет власти КНР компенсируют проседание внутреннего рынка

Экспортируемые из Китая легковые автомобили на новых источниках энергии (NEV) — гибриды и чистые электромобили — вырастут в цене весной 2027 года. Причиной подорожания станет официальное решение Министерства финансов и Налогового управления КНР о сокращении ставки возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при экспортных поставках. В настоящее время китайские экспортеры получают полную компенсацию НДС в размере 13%, однако с назначенной даты ставка субсидирования снизится до 9%. По мнению экспертов, оптимизация налогового возврата наиболее ощутимо ударит по компаниям, занимающимся параллельным и альтернативным импортом. Об этом информирует сетевое издание За рулем .

Суть налоговой реформы КНР и изменение ставки возврата НДС

Министерство финансов и Налоговое управление Китайской Народной Республики опубликовали совместное постановление о планомерном изменении правил налогообложения экспортных операций.

В рамках реформы компенсация НДС для компаний, поставляющих за рубеж автомобили категории NEV, урезается с текущих 13% до 9%. Четырехпроцентная разница неизбежно заложится в конечную стоимость машин для иностранных автосалонов и покупателей.

Причины оптимизации налоговых льгот и ситуация на внутреннем рынке

Пекин идет на сокращение субсидий в рамках комплексной оптимизации системы налоговых вычетов. В последние годы сектор электромобилей и гибридов в КНР продемонстрировал взрывной рост, сформировав мощный экспортный потенциал.

Однако на фоне постепенного насыщения и локального проседания спроса на внутреннем рынке китайские власти стремятся стимулировать внутреннее потребление и перебалансировать бюджетную поддержку автопрома.

Последствия для альтернативных поставщиков и российских покупателей

Эксперты авторынка единодушно отмечают, что урезание налоговой компенсации в первую очередь затронет независимых трейдеров и дистрибьюторов, занимающихся параллельным импортом.

Официальные представительства брендов смогут частично нивелировать рост издержек за счет прямых скидок от заводов-изготовителей, тогда как в рознице у частных импортеров подорожание техники проявится в полном объеме уже к весне 2027 года.