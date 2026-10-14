Минус 5% в Крыму: где в России зафиксировано самое сильное снижение стоимости топлива

В период с 6 по 12 октября стоимость автомобильного бензина снизилась в 31 субъекте Российской Федерации. Наиболее заметное падение цен зарегистрировано в Республике Крым, где топливо подешевело на 5,24%. Аналитики отмечают, что более чем на 3% стоимость бензина сократилась в Калмыкии и Тюменской области, а в других регионах снижение составило от 0,5% до 2%. В среднем по стране ценники на АЗС стабилизировались, показав разнонаправленную динамику в зависимости от субъекта РФ. Об этом информирует информационное агентство РИА Новости на основе расчетов данных Росстата.

Лидеры снижения цен на топливо среди регионов РФ

Анализ еженедельных статистических данных показал, что рекордсменом по снижению стоимости бензина на обзорной неделе стала Республика Крым с падением ценников на 5,24%.

В число регионов с динамикой удешевления топлива свыше 3% также вошли Республика Калмыкия и Тюменская область.

Снижение стоимости в диапазоне от 2% до 3% было зафиксировано на заправках Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Вологодской и Челябинской областей.

Динамика в средней и минимальной группе регионов

Умеренное снижение цен — от 1% до 2% — аналитики Росстата зарегистрировали в семи субъектах РФ: Ингушетии, Дагестане, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Севастополе, Пермском крае и Мурманской области.

В пределы 1% коррекции стоимости вошли 17 регионов России. Из них падение цен более чем на 0,5% отмечено в Кабардино-Балкарии, Хакасии, а также Ростовской, Тульской, Тверской и Владимирской областях.