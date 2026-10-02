Подмосковная «Единая Россия» собрала и отправила на фронт новую партию помощи

Подмосковная «Единая Россия» отправила на фронт новую партию помощи, грузы собрали в Лобне, Дмитрове, Одинцове, Краснознаменске и Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По итогам сентября активисты «Единой России» вместе с жителями и предпринимателями собрали строительные материалы, генераторы, продукты длительного хранения, средства гигиены. В общей сложности с начала года было отправлено на передовую 2,4 тыс. тонн помощи. Из Лобни гуманитарный груз направили в ДНР, ЛНР, Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

«Для наших героев важны не только слова поддержки, но и весточки из дома. Как всегда, к ребятам отправились посылки от родных. Мы будем рядом, делая все, что в наших силах», – подчеркнула секретарь местного отделения «Единой России», глава Лобни Анна Кротова.

Один из участников СВО с позывным «Можай» обратился в отделение партии в Дмитрове и попросил помочь с приобретением прибора видеоперехвата, на его просьбу откликнулась депутат местного совета Александра Нечай. Профсоюзы Дмитровского округа также подготовили к отправке груз с продуктами и газовыми баллонами.

Из Краснознаменска отправили два генератора для прифронтового госпиталя на Курском направлении, в Солнечногорска активисты «Молодой Гвардии» и сторонники партии подготовили к отправке груз, собранный жителями всего округа в местных школах, детских садах и колледжах.

В Солнечногорской больнице местный депутат от «Единой России» Лариса Борисова передала медикаменты и помощь Светлане Дощук — матери бойца СВО.

Поддержка участников спецоперации и их близких – одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Присоединиться к сбору может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.