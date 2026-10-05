Святая вода дома: в Троице-Сергиевой лавре назвали главные правила

Троице-Сергиева лавра рассказала об истории Успенского источника, значении святой воды в православной традиции и правилах ее употребления и хранения.

История Успенского источника

Успенский источник появился на территории лавры спустя несколько столетий после жизни преподобного Сергия Радонежского. Ключ забил в 1644 году во время работ возле Успенского собора.

С источником связаны предания об исцелениях. В частности, рассказывается о монахе с нарушением зрения, который после умывания водой прозрел.

Позднее над источником построили каменную часовню. Набрать воду там могут все желающие ежедневно с 09:00 до 21:00.

Как принимают святую воду

В православной традиции святая вода считается святыней, которую используют для укрепления в вере и освящения жилища. Ее получают после совершения священнослужителями чина водоосвящения.

Святую воду разрешается пить в любое время дня, в том числе до и после еды. Крещенскую воду, или Великую агиасму, традиционно принимают утром натощак вместе с небольшим кусочком просфоры и молитвой.

Главное, по словам представителей Лавры, — относиться к святыне с благоговением. Святую воду можно давать детям, а также разбавлять обычной водой, если ее запасы заканчиваются.

Что делать с испортившейся водой

Если святая вода испортилась, ее не следует выливать в места, где по ней могут ходить люди. Для этого подходят так называемые непопираемые места — например, река или участок земли под деревом, где не бывает людей.