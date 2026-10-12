В Малаховке жителям предложили разобрать совесть

Общество

Фото: [REGIONS]

В поселке Малаховка городского округа Люберцы разгорелись жаркие дискуссии вокруг необычного объявления на улице Кирова. Неизвестный креативщик прикрепил к стенду доску с отрывными листочками, предложив прохожим бесплатно взять немного «совести», если той не хватает, но строго по одному купону в руки. Об этом со ссылкой на местное сообщество пишет REGIONS.

Фотография с бумажным социальным экспериментом быстро разлетелась по местным сообществам. На классическом листовке, где обычно пишут номера телефонов для продажи квартир или поиска работы, на этот раз красуется надпись: «Возьми совесть, если у тебя ее нет (бери только одну!)».

Завзятые подписчики и автор снимка отметили, что за целую неделю прохожие оторвали всего три бумажные «совести». Это сразу спровоцировало волну ироничных споров в сетях: означает ли такая бережливость, что с моральными ориентирами у жителей Малаховки и так полный порядок, или дефицит ценного качества просто никто не хочет признавать.

Большинство горожан отнеслось к акции с юмором и оптимизмом. В комментариях жители сошлись на том, что оставшиеся на месте квиточки — верный признак того, что у местного населения с честностью всё отлично. А некоторые пользователи уже запросили точные координаты дома, чтобы лично оценить арт-объект и пополнить запасы.

К слову, Малаховка уже не первый раз радует душевными новостями: ранее один из местных жителей абсолютно бесплатно приготовил 500 порций ароматного плова и угостил всех желающих.

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Люберцы

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