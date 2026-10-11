Сортировочные центры остановлены, ПВЗ работают: что происходит с «Яндекс Маркетом»

«Яндекс Маркет» сообщил о временной недоступности сортировочных центров после атаки беспилотников на дата-центр «Яндекса» во Владимире. Об изменениях в работе маркетплейса сообщила пресс-служба компании, передает РБК.

Пункты выдачи и склады продолжают работать

Пункты выдачи заказов и склады маркетплейса работают в штатном режиме и продолжают принимать товары. При этом сортировочные центры пока недоступны.

О сроках восстановления их работы компания сообщит дополнительно. Также пользователи могут столкнуться с проблемами при загрузке личного кабинета или отдельных его разделов.

За задержки заказов 11 октября не будут начислять плату

В «Яндекс Маркете» сообщили, что заказы от 11 октября для всех моделей работы исключат из индекса качества. Кроме того, плату за опоздания начислять не будут.

Таким образом, маркетплейс временно скорректировал условия оценки своевременности доставки на фоне возникших ограничений. Информация о сроках полного восстановления работы сортировочных центров пока не опубликована.