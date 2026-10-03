Как дешевле отдохнуть за границей: туристам дали два совета

Сэкономить на зарубежном отдыхе можно, если не привязываться к конкретной дате вылета и сравнивать цены не только между странами, но и между курортами внутри одного государства. Такие советы россиянам дал генеральный директор агрегатора туров «Турвизор» Илья Юртаев.

По словам эксперта, иногда достаточно перенести поездку всего на два-три дня, чтобы стоимость тура заметно изменилась. При выборе направления также стоит смотреть на разные курорты одной страны. Например, цены на отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе в Египте могут отличаться даже при одинаковых датах поездки.

При этом низкая цена сама по себе еще не означает, что тур действительно выгодный. Перед покупкой Юртаев советует учитывать рейтинг отеля, количество дней отдыха, тип питания, расположение гостиницы, время вылета, наличие багажа и трансфера. Все эти условия могут существенно повлиять на итоговую стоимость путешествия.

По словам специалиста, до конца года у россиян еще есть возможность относительно недорого отдохнуть за границей. Одним из доступных вариантов остается Турция. Большая гостиничная база, прямые рейсы из крупных городов России, возможность пользоваться российскими платежными системами и скидки после завершения высокого сезона делают направление привлекательным для туристов. Юртаев отметил, что скидки на размещение в некоторых отелях могут достигать 40%.

Еще один вариант — Египет. Его преимущество в том, что комфортный пляжный сезон там продолжается дольше, чем в Турции. Страна подойдет тем, кто хочет провести отпуск у теплого моря, выбрать отель с системой «все включено» и не тратить много денег непосредственно во время отдыха.

В числе доступных зарубежных направлений эксперт также назвал Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты.

В октябре тур на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле на шесть дней в Турции стоит от ₽94 тыс. В ОАЭ аналогичный вариант начинается от ₽100 тыс., в Египте — от ₽122 тыс., а во Вьетнаме — от ₽129 тыс.

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