Ученые назвали реальную норму шагов для здоровья сердца и мозга

Знаменитые 10 тысяч шагов в день — не обязательный ориентир. Мета-анализ исследований, опубликованный в The Lancet, показал: для ощутимой пользы достаточно проходить около 7 тысяч шагов — и это не «минимум для отличников», а реально подтвержденная точка отсчета полезной активности.

Цифры впечатляют. У тех, кто регулярно наматывал по 7 тысяч шагов, риск смерти от всех причин оказался ниже на 47%, а вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%. Кроме того, такая привычка снижает риск диабета второго типа на 14%, депрессии — на 22%, внезапных падений — на 28%, а деменции — на 38%.

Исследователи отметили: самый заметный прирост пользы для здоровья происходит у людей, которые ежедневно делают от 5 до 7 тысяч шагов. Так что гнаться за рекордами не обязательно — регулярность важнее цифры на шагомере.