Дети начали массово травиться в российском городе

Семь детей попали в больницу Кемерова с острыми отравлениями за неделю

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

За минувшую неделю отделение острых отравлений кемеровской больницы имени Подгорбунского приняло 21 пациента, и семеро из них — дети и подростки. Медики назвали главные причины тяжелых интоксикаций, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Тревожную статистику обнародовали в больнице имени М. А. Подгорбунского: за неделю в отделение острых отравлений доставили 21 человека. Семь пациентов — несовершеннолетние.

Чаще всего причиной серьезной интоксикации становился этанол. Следом идут отравления лекарствами и наркотическими веществами.

По данным медиков, большинство поступивших уже отпущены домой с выздоровлением. Остальные пока остаются под наблюдением врачей в стационаре.

Специалисты обратились к жителям Кузбасса с рекомендациями: не увлекаться спиртным, не сочетать алкоголь с приемом лекарств и не пить таблетки без назначения врача. Отдельно медики предостерегли от самолечения — при признаках отравления нужно немедленно вызывать скорую.

Актуально

Читайте также

Фанат газировки и вредной еды дожил до 101 года и раскрыл свой секрет долголетия

Фанат газировки и вредной еды дожил до 101 года и раскрыл свой секрет долголетия

Агроном назвал цветы, которые выживут даже у новичка

Агроном назвал цветы, которые выживут даже у новичка

Когда в Москве ударят заморозки? Метеоролог рассказала о похолодании до минуса в столичном регионе

Когда в Москве ударят заморозки? Метеоролог рассказала о похолодании до минуса в столичном регионе

Миф или реальность: существуют ли всесезонные шины на самом деле

Миф или реальность: существуют ли всесезонные шины на самом деле

Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

В Подольске создали генетический криобанк из 130 тыс. образцов сельскохозяйственных животных

В Подольске создали генетический криобанк из 130 тыс. образцов сельскохозяйственных животных

Отец-должник заплатил алименты только после контракта с Минобороны

Отец-должник заплатил алименты только после контракта с Минобороны

Мясорубка, тесак и холодильник: раскрыты жуткие детали убийства бизнес-леди и ее дочери в Москве

Мясорубка, тесак и холодильник: раскрыты жуткие детали убийства бизнес-леди и ее дочери в Москве

Центр Рошаля проводит второй этап лечения ребенка с хондроплазией: пациенту удлиняют руку

Центр Рошаля проводит второй этап лечения ребенка с хондроплазией: пациенту удлиняют руку

В Подмосковье завершат строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе и А-107

В Подмосковье завершат строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе и А-107

ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

На 100 процентов: глава Павлово-Посадского округа проверил зимнюю готовность Электрогорска

На 100 процентов: глава Павлово-Посадского округа проверил зимнюю готовность Электрогорска

Добавьте mosregtoday.ru в избранное