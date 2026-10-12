Дети начали массово травиться в российском городе

За минувшую неделю отделение острых отравлений кемеровской больницы имени Подгорбунского приняло 21 пациента, и семеро из них — дети и подростки. Медики назвали главные причины тяжелых интоксикаций, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Тревожную статистику обнародовали в больнице имени М. А. Подгорбунского: за неделю в отделение острых отравлений доставили 21 человека. Семь пациентов — несовершеннолетние.

Чаще всего причиной серьезной интоксикации становился этанол. Следом идут отравления лекарствами и наркотическими веществами.

По данным медиков, большинство поступивших уже отпущены домой с выздоровлением. Остальные пока остаются под наблюдением врачей в стационаре.

Специалисты обратились к жителям Кузбасса с рекомендациями: не увлекаться спиртным, не сочетать алкоголь с приемом лекарств и не пить таблетки без назначения врача. Отдельно медики предостерегли от самолечения — при признаках отравления нужно немедленно вызывать скорую.