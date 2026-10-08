Жителям Подмосковья рассказали о Международной выставке-форме «Безопасность и охрана труда»

В Москве с 17 по 20 ноября будет проходить 30-я юбилейная Международная специализированная выставка и форум «Безопасность и охрана труда», в деловую программу войдут пленарная сессия, онлайн-конференции, мероприятия экспонентов, мастер-классы, шоу-программы и не только.

«Участие в таком масштабном мероприятии дает уникальную возможность профессионалам и экспертному сообществу ознакомиться с новейшими отечественными предложениями на рынке средств индивидуальной защиты», — подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

Пройти предварительную регистрацию на выставку-форум БИОТ 2026 можно на сайте. Участников ждут восемь тематических треков, в том числе HR И обучение, первая помощь, все о СИЗ и не только.

Желающие также смогут принять участие в национальных конкурсах. Среди них — Творческий конкурс БИОТ АРТ, конкурс научно-исследовательских работ, кейс-чемпионат БИОТОН, конкурс «Умные СИЗОД», Всероссийских соревнований «Оказание первой помощи пострадавшему» в рамках Экосистемы «Безопасность и охрана труда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.