Миф об аутизме и защита уязвимых: эксперт разложил по полочкам национальный календарь прививок

Эксперт Корсунов опроверг связь между аутизмом и сезонными прививками

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Современная вакцинация оказалась в ловушке собственной эффективности: из-за того что опасные инфекции практически исчезли из повседневности, гипотетическая реакция на укол сегодня пугает родителей гораздо сильнее самих болезней.

Как отметил в беседе с RuNews24.ru педиатр, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Андрей Корсунов, большинство мам и пап никогда не сталкивались с полиомиелитом или дифтерией, зато прекрасно знают о вероятности подъема температуры после укола. В результате реальная защита начинает казаться рискованной, а опасность вирусов — абстрактной. Ситуацию подогревают тревожные истории из соцсетей и стереотип о «перегрузке» детского иммунитета, хотя организм ребенка ежедневно справляется с тысячами антигенов без всякого вреда.

Врач подчеркивает: график прививок составлен с высокой точностью. Инфекции предотвращают до момента их наивысшей опасности, когда материнские антитела уже угасают. Сдвиг или затягивание сроков лишь оставляет малыша беззащитным перед вирусами. При этом теория о связи вакцины от кори, краснухи и паротита с аутизмом давно опровергнута масштабными исследованиями на сотнях тысяч детей, а запустившая этот миф публикация официально отозвана scientific-сообществом.

Особую опасность отказ от прививок представляет для тяжелых пациентов — детей с онкологией и заболеваниями крови. После химиотерапии им противопоказаны живые вакцины, и их единственным щитом становится сформированный коллективный иммунитет окружающих, который требует не менее 95% привитых в обществе.

Эксперт напоминает: хотя решение о вакцинации остается за родителями, закон предусматривает временные ограничения для непривитых детей при угрозе вспышек или в период проведения вакцинации других малышей живыми препаратами. Реальных же противопоказаний к процедуре крайне мало, и все сомнения лучше разрешать в диалоге со своим педиатром.

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