В Коломне работает выставка к 100-летию Народного театра: редкие фото, афиши и история труппы от 1926 года

В картинной галерее «Дом Озерова» открылась фотовыставка с архивными снимками, театральными афишами и печатными материалами разных лет, а в библиотеке имени И.И. Лажечникова развернулась экспозиция, посвященная театральной студии — постоянному спутнику коллектива.

Сценические традиции в Коломне зародились еще во второй половине XIX века, но официальной датой основания считается 1926 год, когда рабочие Коломенского завода создали «Театр союза металлистов». В 1961 году любительской труппе присвоили почетное звание «Народный театр» за высокий уровень постановок.

В первый день работы фотовыставки писатель и краевед Валерий Альбертович Ярхо прочел лекцию, благодаря которой гости смогли проследить путь коллектива — от любительских спектаклей до профессионального признания. Современный коллектив продолжает развиваться: в репертуаре соседствуют классика и современные пьесы.

При театре работает студия, где обучают актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Выставка во втором корпусе «Дома Озерова» работает до 1 ноября 2026 года.