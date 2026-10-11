Не чудо-продукт: нутрициолог развеяла миф о пользе кефира для всех

Кефир привыкли считать чуть ли не обязательным продуктом для здорового пищеварения. Но, как выясняется, он подходит далеко не каждому и порой вызывает неприятные ощущения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Никулина — врач-терапевт, нутрициолог и генеральный директор «Буарон».

По словам специалиста, в кисломолочном сырье могут присутствовать вещества, которые при определенных условиях вредят организму. Один из примеров — кадмий, тяжелый металл, попадающий в сырье из окружающей среды. При длительном избыточном поступлении он накапливается и бьет по почкам. Впрочем, это история не столько про кефир, сколько про качество исходного сырья, уточняет Никулина.

Есть и другой нюанс — казеин, молочный белок. В процессе переваривания из него образуются казоморфины. Эти соединения способны взаимодействовать с опиоидными рецепторами и негативно влиять на пищеварение. Их возможная роль в воспалительных процессах до сих пор изучается, добавляет врач.

Многие уверены, что кефир показан абсолютно всем. Но на практике часть людей жалуется на вздутие, урчание, боли в животе или диарею после стакана напитка.

По словам Никулиной, причина кроется в непереносимости лактозы или реакции на молочные белки. Ферментация снижает содержание молочного сахара, поэтому напиток иногда переносится легче молока, но подходит не всем.

У людей с чувствительным желудком или склонностью к рефлюксу молочные продукты тоже могут усиливать дискомфорт. А сладкие йогурты и десерты, которые часто воспринимают как равноценную замену натуральным кисломолочным продуктам, нередко содержат много добавленного сахара и ароматизаторов.

Никулина напомнила: для нормальной работы ЖКТ важны разнообразное питание и достаточное количество пищевых волокон. Если кисломолочные продукты вызывают дискомфорт, не стоит ограничиваться простым исключением их из меню — лучше разобраться в причинах. Главное, по ее словам, ориентироваться на собственную реакцию организма и не приписывать одному продукту универсальные свойства.