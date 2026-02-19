Укажут живот и кожа: какие признаки выдадут болезнь печени раньше любых анализов

Известный онколог Владимир Ивашков рассказал о ранних признаках неполадок с печенью, которые люди часто пропускают. Специалист сразу отметил важную особенность: этот орган никогда не болит, так как в нем попросту нет нервных окончаний, отвечающих за боль. Поэтому ждать болевых ощущений бесполезно, нужно обращать внимание на другие сигналы организма. Об этом пишет издание Profi Travel.

Врач объяснил, что первым тревожным звоночком становится изменение оттенка кожи и белков глаз. Если они приобретают желтоватый цвет, это повод для беспокойства. Медик пояснил, что такой оттенок появляется из-за билирубина, который больная печень перестала нормально перерабатывать.

Кроме того, Ивашков перечислил еще несколько ярких маркеров. По его словам, россиян должны насторожить потемнение урины и наоборот слишком светлый кал. Также к симптомам относится чувство распирания или тяжести с правой стороны под ребрами и внезапное увеличение живота в объеме.

Доктор настоятельно рекомендует при обнаружении хотя бы одного из этих признаков не пытаться чистить орган народными методами. Он призывает немедленно идти к специалисту. Только врач может назначить правильное обследование, которое включает ультразвуковую диагностику и развернутый анализ крови.