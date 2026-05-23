Ностальгия по песням на русском: европейские гастроли Верки Сердючки обернулись скандалом на родине

Недавние выступления Андрея Данилко, известного широкой публике по своему сценическому образу Верки Сердючки, спровоцировали волну негодования на Украине. Причиной конфликта стал репертуар артиста во время гастрольной поездки по странам Европы, где он исполнял композиции на русском языке, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По информации издания, изначально поводом для визита музыканта в Европу называлась поддержка украинских участников международного песенного конкурса «Евровидение». После завершения конкурсных мероприятий Данилко отправился в концертный тур. Согласно имеющейся информации, данная поездка была предварительно согласована с официальными властями Украины. Ключевым условием для выступлений, как уточняется, стало продвижение национальной культуры и государственного языка.

По данным издания, во время концертов в Варшаве Верка Сердючка нарушила негласные ожидания публики.

«Во время выступлений в Варшаве Сердючка исполнила старые русскоязычные хиты, которым активно подпевал зал. Видео с концертов быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну критики со стороны украинских пользователей», — говорится в статье «Лента.ру».

По информации издания, в Сети артиста обвинили в двойных стандартах и лицемерии, а также в фактической популяризации русской культуры в тот момент, когда на родине с ней ведется борьба. Отдельные комментаторы в своих высказываниях призвали власти запретить Андрею Данилко возвращение на территорию Украины. Сам певец пока никак не комментирует инцидент.

