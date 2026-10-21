Утка с мочеными ягодами: житель Долгопрудного выиграл кулинарный конкурс
REGIONS: утиным филе с брусникой покорить жюри смог шеф-повар из Долгопрудного
В Подмосковье подвели итоги регионального конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026». В номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» первое место занял житель Долгопрудного Денис Русскин, возглавляющий кухню глэмпинга «Под небом» в Пушкинском городском округе. Победу шеф-повару принесло авторское блюдо в русском стиле — утиное филе с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой. О своем пути в профессию и главных жизненных ориентирах шеф рассказал REGIONS.
Детали конкурса и профессиональные принципы кулинара
- Победитель: Денис Русскин (житель Долгопрудного, стаж в кулинарии около 17 лет).
- Место работы: глэмпинг «Под небом» (Пушкинский городской округ).
- Конкурсная номинация: «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса».
- Победное блюдо: утиное филе в современном русском стиле с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой.
- Этапы испытаний: онлайн-отбор, теоретический блиц-опрос и очный практический финал среди 5 сильнейших участников.
- Кулинарная философия: стиль «комфорт-фуд» (понятная и эмоциональная еда), постоянное обучение, проведение экспериментов и популяризация простой высокой кухни в соцсетях.
- Награда: денежный приз, диплом и памятная статуэтка.
- Личные ценности: главным достижением в жизни шеф считает свою семью — жену и троих детей (Соню, Ивана и Полю).