Утка с мочеными ягодами: житель Долгопрудного выиграл кулинарный конкурс

REGIONS: утиным филе с брусникой покорить жюри смог шеф-повар из Долгопрудного

Общество

В Подмосковье подвели итоги регионального конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026». В номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» первое место занял житель Долгопрудного Денис Русскин, возглавляющий кухню глэмпинга «Под небом» в Пушкинском городском округе. Победу шеф-повару принесло авторское блюдо в русском стиле — утиное филе с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой. О своем пути в профессию и главных жизненных ориентирах шеф рассказал REGIONS.

Детали конкурса и профессиональные принципы кулинара

  • Победитель: Денис Русскин (житель Долгопрудного, стаж в кулинарии около 17 лет).
  • Место работы: глэмпинг «Под небом» (Пушкинский городской округ).
  • Конкурсная номинация: «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса».
  • Победное блюдо: утиное филе в современном русском стиле с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой.
  • Этапы испытаний: онлайн-отбор, теоретический блиц-опрос и очный практический финал среди 5 сильнейших участников.
  • Кулинарная философия: стиль «комфорт-фуд» (понятная и эмоциональная еда), постоянное обучение, проведение экспериментов и популяризация простой высокой кухни в соцсетях.
  • Награда: денежный приз, диплом и памятная статуэтка.
  • Личные ценности: главным достижением в жизни шеф считает свою семью — жену и троих детей (Соню, Ивана и Полю).

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