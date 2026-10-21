Утка с мочеными ягодами: житель Долгопрудного выиграл кулинарный конкурс

В Подмосковье подвели итоги регионального конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026». В номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» первое место занял житель Долгопрудного Денис Русскин, возглавляющий кухню глэмпинга «Под небом» в Пушкинском городском округе. Победу шеф-повару принесло авторское блюдо в русском стиле — утиное филе с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой. О своем пути в профессию и главных жизненных ориентирах шеф рассказал REGIONS.