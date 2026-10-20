«Пенсии вырастут, но не у всех». Индексация-2027: кто получит прибавку в 2 466 рублей?

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с РИА Новости сообщил, что в 2027 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и достигнет 30 241 рубля.

«Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей — до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров», — сказал Чирков.

Напомним, российским пенсионерам до конца 2026 года стоит ждать не только плановых индексаций, но и персональных надбавок. Так, как только пенсионеру исполняется 80, фиксированная часть его страховой пенсии удваивается: вместо ₽9584,69 начисляют ₽19 169,38. Сверху добавляется ₽1413,86 — компенсация на уход. Аналогичный механизм работает и для тех, кому присвоили первую группу инвалидности.

Ранее сообщалось о том, что член ОП Гриб предложил повышать фиксированную часть пенсии с 70 лет.