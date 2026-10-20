От древности до наших дней: Боллоев рассказал о шумерских рецептах в РФ

Основатель «Балтики» Боллоев: в России варят пиво по шумерским рецептам

Общество

В современном российском пивоварении продолжают применять древние шумерские рецепты и базовые технологии, адаптированные под современное оборудование и методы контроля. Об этом заявил основатель пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев на открытии выставки «Живая вода» в Российском этнографическом музее. Мероприятие посвящено историческим традициям и культуре пивоварения в России, пишет телеканал Краснодар.

Ключевые тезисы и контекст заявления

  • Заявление: основатель «Балтики» Таймураз Боллоев подчеркнул, что ключевые принципы пивоварения со времен Древней Месопотамии (шумеров) остались неизменными, однако сегодня процесс дополнен прогрессивными технологиями контроля качества.
  • Площадка: выставка «Живая вода» в Российском этнографическом музее.
  • Тематика экспозиции: исторические традиции, технологии и культурное наследие пивоварения в РФ.
  • Технологический аспект: интеграция традиционных рецептур древности с современным промышленным оборудованием.

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