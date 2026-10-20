От древности до наших дней: Боллоев рассказал о шумерских рецептах в РФ

В современном российском пивоварении продолжают применять древние шумерские рецепты и базовые технологии, адаптированные под современное оборудование и методы контроля. Об этом заявил основатель пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев на открытии выставки «Живая вода» в Российском этнографическом музее. Мероприятие посвящено историческим традициям и культуре пивоварения в России, пишет телеканал Краснодар.