Просрочка без паники: названы 5 продуктов, которые остаются безопасными после даты на пачке

Просроченная сметана в холодильнике, прошлогодняя крупа в шкафу, засахаренный мед — выбрасывать добро жалко, а здоровье дороже. Разобраться поможет надпись на упаковке: окончание срока годности и срока хранения — вещи разные. Тонкости REGIONS объяснила диетолог Ольга Редина.

Когда дата критична

Маркировка «годен до» или «употребить до» с истекшей датой — стоп-сигнал. Так помечают молоко, творог, йогурты, мясо, рыбу и готовые блюда: съесть их после указанного дня нельзя. Отсутствие плесени и нормальный запах тут не аргумент.

Редина предостерегает: дегустировать еду ради проверки свежести — плохая идея. Часть опасных микроорганизмов никак не выдает себя ни ароматом, ни видом, а мясо, рыба, молочка и готовые блюда — самые рискованные категории для таких экспериментов.

Когда продукт еще поборется

Иная картина со сроком хранения: после его окончания еда порой теряет вкус или меняет консистенцию, но остается пригодной. Мед засахаривается, варенье густеет — и это не повод нести банку на помойку.

Крупы, макароны, мука и сахар при сухости долго выглядят как новые. Но влага, насекомые, плесень или затхлость — сигнал выбросить. Обратная логика тоже работает: чистый вид не продлевает истекший срок. Диетолог напоминает: дата на пачке — лишь половина дела, вторая — условия, в которых продукт лежал. Сухой шкаф и сырой угол с одинаковой маркировкой дадут разный результат.

С консервами разговор особый. Вздутые, подтекающие, сильно помятые или поврежденные у шва банки пробовать нельзя. Целая с виду упаковка тоже не повод закрывать глаза на дату — и домашние заготовки не исключение.

Вскрыли упаковку — сроки могут ужаться. Производитель на бутылке молока или банке соуса указывает, сколько продукт живет в холодильнике после открытия, и эти рекомендации важнее общей даты.

Чтобы меньше выбрасывать, Редина советует покупать по потребностям семьи, не запасаться скоропортом впрок и следить за условиями хранения. А если истек именно срок годности — не искать лазейки: экономия не окупит возможного отравления.