В День знаний россиян ожидает аномальная погода

Первый день осени в России встретит жителей страны аномально теплой погодой — температура практически повсеместно превысит климатическую норму на 4-6 градусов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Роман Вильфанд сообщил о сохранении летней погоды на начало сентября. Столбики термометров в центральных регионах страны покажут от 22 до 24 градусов тепла, что значительно превышает средние многолетние значения для этого времени года.

Москвичей ждет особенно теплый период — в последние дни августа температура может достигать 28-29 градусов, что соответствует июльским показателям. Метеоролог объяснил это явление приходом южных воздушных масс и установлением в области высокого атмосферного давления. Осадки в ближайшие дни не ожидаются практически на всей европейской территории России. Такая температура сохранится как минимум до 3 сентября, постепенно снижаясь до сезонных значений только к концу первой недели месяца.

