Спрогнозирован наиболее холодный день недели в Московском регионе

Наступившая неделя принесет москвичам контрастные погодные сюрпризы. По информации главного специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, текущие температурные показатели остаются ниже климатической нормы на два-четыре градуса, а атмосферное давление продолжит оставаться пониженным. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Пиком похолодания станет начало недели, сопровождающееся наиболее интенсивными осадками. Ночные температуры опустятся до +6…+11 °C, а дневные не превысят +19 °C. Однако уже к выходным ситуация кардинально изменится благодаря адвекции теплых воздушных масс.

В субботу и воскресенье москвичей ждет ощутимое потепление: ночные показатели поднимутся до +10…+15 °C, а днем столбики термометров достигнут +22…+27 °C, местами до +29 °C. Погода будет облачной с прояснениями и кратковременными дождями.

Синоптик подчеркнула, что прогноз остается неустойчивым и будет ежедневно уточняться. Жителям столицы стоит готовиться к резким перепадам погоды и внимательнее следить за обновлениями метеосводок.

Ранее также синоптик Леус заявил, что вторник станет самым холодным и дождливым днем недели в Москве.