В Феодосии мать-изверг полтора часа держала ребенка на пляже с завязанными за спиной руками

В Феодосии на пляже отдыхающие заметили женщину, что привела маленького сына с завязанными за спиной руками, передает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев странного поступка родительницы.

Отмечается, что ткань была зафиксирована на запястьях малыша довольно туго. Что стало причиной посинения кожи рук ребенка. Женщина, когда отдыхающие указали ей на недопустимость такого отношения к собственному ребенку, отказалась комментировать свои действия, отрезав, что сама прекрасно знает, как воспитывать своего малолетнего отпрыска.

Как добавили отдыхающие, удивляет факт того, что сам малыш отнесся к такой экзекуции со стороны матери вполне спокойно. Казалось, что ребенок давно привык к таким манипуляциям и был спокоен в течение 1,5 часов на пляже.

Напомним, в соседнем Севастополе один из пассажиров устроил драку в общественном транспорте. Буяну не понравилось, что стоящий с ним рядом молодой человек проигрывает на телефоне гимн России. Теперь зачинщика драки ищет полиция.