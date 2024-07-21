Полиция ищет зачинщика драки в троллейбусе Севастополя, которого взбесил гимн России

В Севастополе один из пассажиров устроил драку в общественном транспорте. Как передает Telegram-канал «Севастополь № 1», мужчине не понравилось, что стоящий с ним рядом молодой человек проигрывает на телефоне гимн России. Слово за слово и началась потасовка.