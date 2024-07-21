Полиция ищет зачинщика драки в троллейбусе Севастополя, которого взбесил гимн России
Фото: [Медиасток.рф]
В Севастополе один из пассажиров устроил драку в общественном транспорте. Как передает Telegram-канал «Севастополь № 1», мужчине не понравилось, что стоящий с ним рядом молодой человек проигрывает на телефоне гимн России. Слово за слово и началась потасовка.
Инцидент произошел в районе остановочного пункта «Горячий Хлеб». Скандал с последующей дракой, что устроил буйный пассажир, сняли на видео местные жители. Фактом произошедшего заинтересовались правоохранители, которые начали поиск нарушителя общественного порядка.
«В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление личности участника инцидента и его местонахождения с целью привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством», — сказано в сообщении.
Ранее мы писали, как мамы в хиджабах на выпускном в Нальчике отказались стоя слушать гимн РФ, а дети закрывали уши руками.Отказались стоя слушать гимн РФ.