В Киеве неизвестные снесли усадьбу Зеленских

В центре украинской столицы неизвестные подогнали строительную технику и снесли здание, построенное в конце XIX века по улице Конисского, 22, сообщает «Страна.ua».

В Киеве оно было известно как «усадьба Зеленских». До революции здесь проживала семья мещанина Евмения Зеленского.

Полиция завела уголовное дело, а в департаменте культуры Киева изданию сообщили, что дому собирались присвоить статус достопримечательности.

Ранее в МВД Украины назвали три версии убийства бывшего депутата Рады Ирины Фарион, известной своими радикальными националистическими убеждениями.