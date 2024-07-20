МВД Украины назвало три версии убийства Ирины Фарион

Глава украинского МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале отчитался о ходе расследования по горячим следам заказного убийства бывшего депутата Верхней рады Ирины Фарион. С его слов, розыск убийцы пока не увенчались успехом, так как о самом киллере у полицейских крайне мало информации и она довольно противоречивая.

В продолжение темы Клименко озвучил три версии, отрабатывающиеся в настоящее время украинскими правоохранителями. С реди них: заказное убийство, общественно-политическая деятельность Фарион и — личная неприязнь.

«Не исключаем, что убийство носит заказной характер», — подчеркнул Клименко.

В пятницу вечером, 19 июля, неизвестный мужчина расстрелял скандального украинского экс-нардепа в голову возле дома Фарион. Женщина получила ранение в голову и была экстренно госпитализирована. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но все оказалось бесполезно: раненная скончалась от потери крови.

К слову, как пишут ряд украинских СМИ, убивший Фарион молодой человек караулил политика около ее жилища неделю и стрелял в нее из пистолета без глушителя, попав точно в висок.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал убийство Фарион, заявив в своем аккаунте в соцсетях, что смерть бывшего депутата украинской Рады Ирины является покушением на демократию и провокацией.