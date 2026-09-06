В РПЦ назвали аборт грехом, который нельзя «замолить»: что священник советует женщинам, уже совершившим его

Русская православная церковь считает искусственное прерывание беременности убийством. Женщинам, которые уже совершили аборт, церковь рекомендует покаяние и молитву. Об этом изданию « Кулик » рассказал священник Василий Листовой.

По его словам, церковная позиция однозначна: аборт — это тяжелый грех, который нельзя «замолить» формально. Поэтому верующим следует отказываться от такого решения. Рождение ребенка священник назвал проявлением Божьей воли и продолжением самих родителей.

Тем, кто уже прервал беременность, Листовой советует задуматься о дальнейшей жизни, молиться и стремиться к спасению души. Первым и главным шагом он назвал покаяние, а также рекомендовал прийти в храм и лично поговорить со священником.

Отдельно священнослужитель обратился к женщинам, которые только принимают решение. Он призвал отказаться от аборта и последовать воле Бога, подарившего новую жизнь. Именно такой выбор, по его словам, является правильным для верующего человека.