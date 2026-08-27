Российская фридайверша нырнула на 175 метров в ледяной Байкал и установила рекорд на грани человеческих возможностей

Российская фридайверша Татьяна Опарина установила новый рекорд страны, погрузившись в ледяные воды Байкала на глубину 175 метров — спуск и подъем заняли в общей сложности 165 минут, из которых 10 минут ушло на движение ко дну и 155 минут на возвращение к поверхности, а для дыхания под водой спортсменка использовала восемь баллонов с газовыми смесями. Об этом сообщает Lenta.ru.

О достижении сообщил в соцсетях известный карельский дайвер Дмитрий Беленихин, который несколько лет назад ассистировал Опариной и следил за ее подготовкой. По его словам, этот результат может претендовать и на мировой рекорд по погружению в холодной воде, поскольку спортсменка работала под ледяным «панцирем» озера в экстремальных условиях. Температура воды на такой глубине близка к нулю, а лед ограничивает доступ воздуха и создает дополнительное психологическое давление.



Опарина шла на рекорд несколько лет, постепенно наращивая глубину и совершенствуя технику дыхания. Восемь баллонов с газами разного состава позволили ей справляться с возрастающим давлением и избегать декомпрессионной болезни.



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