Качели, лавочки и уборка: в Химках приводят в порядок игровые зоны

В Химках продолжается системное обновление детских игровых площадок. Очередной этап благоустройства завершился на улице Дружбы, 8а — специалисты МБУ «ОГХ» отремонтировали качели, покрасили лавочки, проверили игровые комплексы и привели в порядок территорию.

Работы на площадке в Химках провели в рамках содержания и модернизации дворовой инфраструктуры. Специалисты не только отремонтировали качели и покрасили элементы благоустройства, но также убрали территорию и проверили игровые комплексы на наличие неисправностей.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил, что обновление детских площадок делает Химки более комфортными для семей. По его словам, работы идут системно, с учетом мнения жителей.

Помимо текущих ремонтов, в округе реализуется и масштабная программа полного обновления игровых пространств. В план на 2026 год включили 13 площадок, на 12 из них работы уже завершены. Например, на улице Ленинградской у домов 7–11 и 5/40, 6 появились новые игровые зоны с многоуровневыми городками, качелями и безопасным покрытием. В рамках благоустройства там также обновили лавочки, урны и уличное освещение.