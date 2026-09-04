Марсианский пейзаж и гейзеры: раскрыт топ лучших мест России для дикого туризма
Романцевские горы с пейзажами Марса вошли в топ лучших мест РФ по версии АТОР
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]
Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых невероятных природных объектов страны, и Романцевские горы в Тульской области попали в заветную десятку. Эксперты советуют приезжать сюда с палатками, чтобы в полной мере насладиться ландшафтами, напоминающими марсианскую поверхность. Об этом пишут «Тульские известия».
АТОР представила подборку уникальных локаций, которые поражают воображение даже бывалых путешественников. Романцевские горы, известные своими цветными отложениями и индустриальным прошлым, оказались в списке благодаря своему футуристическому виду, привлекающему любителей нестандартных фото и дикого кемпинга.
Полный перечень мест, рекомендованных экспертами, выглядит так:
- Романцевские горы (Тульская область) — марсианские пейзажи в центре России.
- Вулкан Толбачик (Камчатка) — застывшие лавовые поля, напоминающие поверхность Марса.
- Долина гейзеров (Камчатка) — крупнейшее гейзерное поле Евразии.
- Ленские столбы (Якутия) — скальные образования высотой до 100 метров.
- Чарские пески (Забайкалье) — песчаный массив среди тайги и гор.
- Плато Путорана (Красноярский край) — объект ЮНЕСКО с тысячами водопадов.
- Кызыл-Чин (Алтайский край) — цветные скалы причудливой формы.
- Маньпупунёр (Урал) — каменные столбы, овеянные легендами.
- Кунгурская пещера (Пермский край) — одна из протяженнейших в России.
- Сарыкум (Дагестан) — настоящая пустыня в сердце Кавказа.
Таким образом, подмосковная локация соседствует в списке с грандиозными памятниками природы по всей стране, подчеркивая разнообразие российских ландшафтов и открывая новые возможности для внутреннего туризма.