«Это обман!». Родители массово требуют возврата денег за курсы ЕГЭ

Число родителей выпускников, требующих возврата средств за онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ, увеличилось вдвое. В случае судебных разбирательств около 70% решений выносятся в пользу истцов, сообщает «Пятый канал» .

Основные нарекания к интернет-школам касаются несоответствия количества занятий заявленному, частой смены педагогов, а также расхождений между рекламными обещаниями и реальными результатами.

Некоторые образовательные платформы гарантируют возврат денег при низких баллах, несдаче экзамена или провале при поступлении. Однако, согласно имеющейся информации, компании нередко уклоняются от добровольного выполнения этих обязательств. Если дело доходит до суда, расходы для школы могут возрасти: помимо стоимости курсов, с нее могут взыскать компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось о том, что Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за результаты по ЕГЭ и ОГЭ.